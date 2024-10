Spano perde la querela con «Le Iene» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo i servizi sui circoli hard finanziati con soldi pubblici, il neonominato capo di gabinetto di Giuli sporse denuncia. Il giudice lo sbugiarda: «I fatti erano veri». Laverita.info - Spano perde la querela con «Le Iene» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo i servizi sui circoli hard finanziati con soldi pubblici, il neonominato capo di gabinetto di Giuli sporse denuncia. Il giudice lo sbugiarda: «I fatti erano veri».

