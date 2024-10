“Sono stato cliente di donne transessuali. C’entrano il piacere e la solitudine. Non nego quello che ho fatto, né che ci fosse piacere”: lo confessa Piero Marrazzo (Di lunedì 21 ottobre 2024) Piero Marrazzo è stato ospite a “Domenica In” per la sua prima uscita televisiva per presentare il suo ultimo libro,”Storia senza eroi”. Nel volume l’ex giornalista e presidente della regione Lazio ripercorre la sua vita. La valanga su Marrazzo è arrivata con la notizia che era un cliente di donne transessuali. “Non avevo commesso nulla di illegale, – ha tenuto a precisare Marrazzo a Mara Venier -, ma la politica richiede una assunzione di responsabilità. Mi Sono dimesso perché la mia vicenda avrebbe danneggiato la Regione Lazio. Tengo però a sottolineare il lavoro che ho svolto negli anni precedenti: non ho mai avuto neanche un avviso di garanzia per corruzione o concussione. Mi Sono sentito un ‘caso’ per 15 anni, non più una persona. Mi Sono state accostate delle morti, storie di dipendenze, ma finalmente oggi posso sottolineare di essere stato vittima di troppe fake news”. Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato cliente di donne transessuali. C’entrano il piacere e la solitudine. Non nego quello che ho fatto, né che ci fosse piacere”: lo confessa Piero Marrazzo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ospite a “Domenica In” per la sua prima uscita televisiva per presentare il suo ultimo libro,”Storia senza eroi”. Nel volume l’ex giornalista e presidente della regione Lazio ripercorre la sua vita. La valanga suè arrivata con la notizia che era undi. “Non avevo commesso nulla di illegale, – ha tenuto a precisarea Mara Venier -, ma la politica richiede una assunzione di responsabilità. Midimesso perché la mia vicenda avrebbe danneggiato la Regione Lazio. Tengo però a sottolineare il lavoro che ho svolto negli anni precedenti: non ho mai avuto neanche un avviso di garanzia per corruzione o concussione. Misentito un ‘caso’ per 15 anni, non più una persona. Mistate accostate delle morti, storie di dipendenze, ma finalmente oggi posso sottolineare di esserevittima di troppe fake news”.

