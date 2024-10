Sigaretta elettronica esplode mentre sta fumando, paura a Palermo: 20enne in ospedale (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vittima, una turista polacca, si è ferita in modo serio: l'ipotesi è quella di un cortocircuito della batteria Ilgiornale.it - Sigaretta elettronica esplode mentre sta fumando, paura a Palermo: 20enne in ospedale Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) La vittima, una turista polacca, si è ferita in modo serio: l'ipotesi è quella di un cortocircuito della batteria

Palermo - esplode la sigaretta elettronica mentre sta fumando : ragazza di 20 anni in ospedale - LEGGI ANCHE: “L’inganno del lavoro”: la lezione di De Masi sulla società post-industriale . L’esplosione sarebbe stata causata da un cortocircuito della batteria. A Palermo una ragazza di 20 anni è rimasta ferita in seguito all’esplosione della sigaretta elettronica da cui stava fumando. La vittima è una ventenne polacca che si trovava in città per turismo insieme al fidanzato. (Tpi.it)

