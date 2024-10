Shaila e Javier: notte bollente per i due concorrenti del Grande Fratello (Di lunedì 21 ottobre 2024) notte bollente per Shaila e Javier. I due sotto le lenzuola costringono gli inquilini a cambiare stanza C’era da aspettarselo anche se i più ipotizzavano che il protagonista maschile di questa storia fosse Lorenzo. E invece sembra che stavolta sia Javier ad avere il primato su Shaila. Nelle scorse ore la ballerina e l’argentino si concedono una notte di passione sotto le coperte costringendo alcuni dei coinquilini a cambiare stanza imbarazzati dai rumori dei due. Ad un certo punto, anche il Grande Fratello decide di interrompere la visione al pubblico e di oscurare la stanza in cui Shaila e Javier stavano presumibilmente consumando un rapporto sessuale. Non è la prima volta che si assiste ad una scena hot e negli anni il reality show è stato teatro di diversi scambi amorosi. Tuttavia sembra che quest’ultimo sia stato tra i più eclatanti. 361magazine.com - Shaila e Javier: notte bollente per i due concorrenti del Grande Fratello Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)per. I due sotto le lenzuola costringono gli inquilini a cambiare stanza C’era da aspettarselo anche se i più ipotizzavano che il protagonista maschile di questa storia fosse Lorenzo. E invece sembra che stavolta siaad avere il primato su. Nelle scorse ore la ballerina e l’argentino si concedono unadi passione sotto le coperte costringendo alcuni dei coinquilini a cambiare stanza imbarazzati dai rumori dei due. Ad un certo punto, anche ildecide di interrompere la visione al pubblico e di oscurare la stanza in cuistavano presumibilmente consumando un rapporto sessuale. Non è la prima volta che si assiste ad una scena hot e negli anni il reality show è stato teatro di diversi scambi amorosi. Tuttavia sembra che quest’ultimo sia stato tra i più eclatanti.

