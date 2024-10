Sesso per strada in pieno giorno al Centro Direzionale - il video virale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Passione irrefrenabile e incontenibile o pura irresponsabilità? Fatto sta che una giovane coppia, un muscoloso giovane e una minuta brunetta hanno dato spettacolo, a luci decisamente rosse, per strada al Centro Direzionale, in pieno giorno. Magari hanno pensato che la scalinata dell'arena Napolitoday.it - Sesso per strada in pieno giorno al Centro Direzionale - il video virale Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Passione irrefrenabile e incontenibile o pura irresponsabilità? Fatto sta che una giovane coppia, un muscoloso giovane e una minuta brunetta hanno dato spettacolo, a luci decisamente rosse, peral, in. Magari hanno pensato che la scalinata dell'arena

Lei attirava uomini con avance in strada - lui li picchiava e rapinava anche in pieno giorno : 2 arresti - L'ultimo, avvenuto in pieno giorno e in una via molto trafficata, è stato ripreso anche in un video. Con loro però risultano indagati anche altri uomini che avrebbero partecipato a vari episodi. Almeno cinque le vittime individuate dagli inquirenti che hanno indotto il Gip del tribunale di Perugia ad emettere nei confronti della donna e di uno dei suoi complici una misura di custodia cautelare. (Fanpage.it)

Auto esce di strada e finisce in un fossato pieno d'acqua : una persona salvata dai pompieri - . 30 di ieri, venerdì 11 ottobre, i vigili del fuoco riferiscono di essere intervenuti in via Preele Poggi nel Comune di Cavaion Veronese per un incidente stradale. . Stando a quanto riportato dai pompieri, una vettura con a bordo quattro persone, giunta all'altezza dell'incrocio. Intorno alle ore 23. (Veronasera.it)

