Sapete chi entra? Grande Fratello la notizia sulla nuova concorrente è arrivata | la reazione

Grande Fratello 2024, spoilerato l'arrivo di una nuova concorrente. Grandi novità in arrivo nella Casa del reality show diretto da Alfonso Signorini che, alle prese con qualche scaramuccia con l'opinionista Beatrice Luzzi, vuole dare l'ennesima scossa al programma. Nella puntata del 21 ottobre due gieffini dovranno lasciare il GF. Al loro posto ne entrerà soltanto una. Due al posto di una, ma perché? E di chi si tratta? La notizia è di quelle capaci di attirare l'attenzione di un pubblico che, dopo i primi tentennamenti, sembra essere ora più vicino e interessato alla dinamiche e agli inquilini di questa edizione. L'annuncio è avvenuto nella serata di ieri, domenica, direttamente dal GF spagnolo

Maica Benedicto sarà la nuova concorrente del Grande Fratello per lo scambio di concorrenti con il Gran Hermano : . Ecco chi farà il percorso inverso - #GHDBT7 #GH20o pic. En #GH ???????? ha tonteado con Adri pero no ha llegado a nada. ?? Fue la primera concursante confirmada de la edición#GH21o #GHDBT7 pic. com/0foezftMDL — Tendencias de España (@viralenspain) October 21, 2024 L'articolo Maica Benedicto sarà la nuova concorrente del Grande Fratello per lo scambio di concorrenti con il Gran Hermano:. (Ilfattoquotidiano.it)

