Santa Marinella, il sindaco Tidei presenta il piano di sviluppo: un programma per il futuro della città (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I recenti dichiarazioni del sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, hanno evidenziato l’impegno della maggioranza di governo nel proseguire lo sviluppo della città. In seguito a una riunione di maggioranza, Tidei ha sottolineato l’intenzione di ripristinare slancio ed entusiasmo nel programma elettorale che ha ricevuto il consenso dei cittadini nelle scorse elezioni municipali. Il primo cittadino ha affermato di voler continuare a implementare progetti cruciali per il benessere della comunità e il futuro del territorio. La coesione della maggioranza e gli obiettivi futuri Durante l’incontro, il sindaco ha rimarcato la compattezza e la determinazione della sua amministrazione nel portare avanti una serie di interventi mirati a migliorare la vita dei cittadini. Gaeta.it - Santa Marinella, il sindaco Tidei presenta il piano di sviluppo: un programma per il futuro della città Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter I recenti dichiarazioni deldi, Pietro, hanno evidenziato l’impegnomaggioranza di governo nel proseguire lo. In seguito a una riunione di maggioranza,ha sottolineato l’intenzione di ripristinare slancio ed entusiasmo nelelettorale che ha ricevuto il consenso dei cittadini nelle scorse elezioni municipali. Il primo cittadino ha affermato di voler continuare a implementare progetti cruciali per il benesserecomunità e ildel territorio. La coesionemaggioranza e gli obiettivi futuri Durante l’incontro, ilha rimarcato la compattezza e la determinazionesua amministrazione nel portare avanti una serie di interventi mirati a migliorare la vita dei cittadini.

