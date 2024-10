Liberoquotidiano.it - "Salta il dibattito": schiaffone alla sinistra sul protocollo Italia-Albania, caos a Bruxelles

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Eurocamera ha rigettato le richiesta avanzata dal gruppo dei Verdi (164 a favore, 319 contrari, 484 astenuti) e una simile avanzata da Renew Europe (158 a favore, 288 contrari, 480 astenuti) di inserire nella plenaria iniziata oggi unsul, con dichiarazioni della Commissione europea,luce della sentenza di venerdì del Tribunale di Roma. Ecr e il Ppe hanno espresso la loro contrarietà . Insomma una vero e proprioche resta con le armi spuntate in questo fiume di retorica (e di propaganda) contro i centri per i migranti in. Intanto le opposizioni, sul fronte interno, tentano l'assalto contro il governo.