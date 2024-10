Rivelazioni shock di Ilaria Galassi: la regia del Grande Fratello interviene censurando tutto – VIDEO (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ilaria Galassi rivela un retroscena sul Grande Fratello che costringe la produzione a censurare la sua conversazione con Pamela Petrarolo. L'articolo Rivelazioni shock di Ilaria Galassi: la regia del Grande Fratello interviene censurando tutto – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Rivelazioni shock di Ilaria Galassi: la regia del Grande Fratello interviene censurando tutto – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 21 ottobre 2024)rivela un retroscena sulche costringe la produzione a censurare la sua conversazione con Pamela Petrarolo. L'articolodi: ladelproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

“Oddio la schiena” : l’ex di ‘Non è la Rai’ Ilaria Galassi prende in giro Ila per il suo aspetto fisico. Nuovo caso di bodyshaming al Grande Fratello - Dai a tutti la possibilità di conoscerti”. prendere in giro Ila per il suo corpo lo trovo di uno squallido assurdo, soprattutto se fatto da altre donne che potrebbero esserle madre. #grandefratello pic. Ci risiamo, ahimè, a parlare di bodyshaming. Tutto è cominciato durante la diretta di lunedì 23 settembre, quando le tre di “Non è la Rai” (Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere) ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Che schifo - fuori”. Grande Fratello - esce un video ed è il caos sul gesto choc di Ilaria Galassi - . Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. >> “Mi hai rotto i cog…”. Grande Fratello, lite furibonda in diretta: Signorini si collega di corsa nella casa Grande Fratello, polemica per il video di Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi Pur essendo felice per il rapporto che le due sono riuscite ad instaurare in così poco tempo, che la sua amicizia con Jessica possa ... (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello - prime frizioni tra Ilaria Galassi e Helena Prestes : “Sta fuori de capoccia!” - La brasiliana, infatti, è apparsa molto vicina a Lorenzo Spolverato, ma quando l’ex di Non è la Rai le ha chiesto qualche delucidazione in merito al suo rapporto con il modello, lei ha risposto sibillina “È il mio migliore amico”. Ti dice una cosa che non c’ha senso. Nelle ultime ore, in particolare, Ilaria Galassi ha espresso alcune perplessità in merito al comportamento di Helena Prestess. (Isaechia.it)