‘Ridi ridi che la mamma ha fatto gli gnocchi’ il vero significato che non ti aspetti di questo famoso detto

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Quante volte avete sentito dire o avetechehagli gnocchi” alludendo al piatto tipico del giovedì? Cosa fareweekend a Roma? Iscriviti subito alla Newsletter di Funweek Roma >> http://bit.ly/2WzIy7N Eppure, ildell’espressione romana non rimanda alla parola in questione ma ad un termine completamente diverso. Ecco l’origine, ile la storia della frase tipicamente del dialetto romano. Perché si dice “chehagli gnocchi”? “chehagli gnocchi” è comunemente usato come un proverbio volto a far capire a qualcuno, con ironia, che in alcune situazioni che non hanno nulla di divertente, la sua allegria è fuori luogo.