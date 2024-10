Reazione a Catena, i Meno Tre tornano a vincere con la 'pagina' giusta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Era da quasi una settimana che Reazione a Catena non festeggiava una vittoria. A spezzare questo andamento negativo sono stati i nuovi campioni del momento, i Meno Tre. Per Lorenzo, Stefano e Alberto, noti amanti del curling, si è trattato della loro seconda vittoria. Ma prima di arrivare al fatidico trionfo, i ragazzi di Pinerolo si sono ritrovati ad affrontare gli Imbucati. Carlo, Andrea e Felice si sono rivelati degli avversari temibili, ma non sono riusciti a prevalere sui campioni. Gli Imbucati crollano contro i Meno Tre Carlo, Andrea e Felice vengono da Torino. “La nostra amicizia è nata perché lui (Carlo, n.d.r.) si è imbucato alla mia festa di compleanno. Poi lui mi ha invitato alla sua (Felice, n.d.r.). Quindi è stata un'imbucata a Catena”, ha raccontato il portavoce del team, svelando il motivo del loro soprannome. Tvpertutti.it - Reazione a Catena, i Meno Tre tornano a vincere con la 'pagina' giusta Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Era da quasi una settimana chenon festeggiava una vittoria. A spezzare questo andamento negativo sono stati i nuovi campioni del momento, iTre. Per Lorenzo, Stefano e Alberto, noti amanti del curling, si è trattato della loro seconda vittoria. Ma prima di arrivare al fatidico trionfo, i ragazzi di Pinerolo si sono ritrovati ad affrontare gli Imbucati. Carlo, Andrea e Felice si sono rivelati degli avversari temibili, ma non sono riusciti a prevalere sui campioni. Gli Imbucati crollano contro iTre Carlo, Andrea e Felice vengono da Torino. “La nostra amicizia è nata perché lui (Carlo, n.d.r.) si è imbucato alla mia festa di compleanno. Poi lui mi ha invitato alla sua (Felice, n.d.r.). Quindi è stata un'imbucata a”, ha raccontato il portavoce del team, svelando il motivo del loro soprannome.

Reazione a Catena 20 ottobre 2024 : i Meno Tre - Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62. 282 euro. Video puntata Reazione a Catena 20-10-2024 La soluzione di stasera è: COSTOLE. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto confermarsi campioni i Meno Tre, tre amici di Pinerolo (TO) che giocano a curling. (Ascoltitv.it)

"Se non avete più soldi..." : altro disastro dei Meno Tre - ma a Reazione a Catena si scatena il caos - Nel mirino la soluzione finale: "Ripieno è quella che ci stava meno però", "Tutta la catena era di dubbia interpretazione". La parola finale da individuare era quella che collegava "Affettato" e "Cuore", parola che iniziava con "ri" e terminava con "o". Infine il consueto: "Se non avete più soldi per i concorrenti chiudete la trasmissione". (Liberoquotidiano.it)