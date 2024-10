Rapina aggravata a Firenze: fermati due cittadini georgiani, recuperata una collana rubata (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave fatto di cronaca ha avuto luogo a Firenze, dove due cittadini georgiani sono stati arrestati dalla polizia di Stato dopo essere accusati di Rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di debito. L’incidente, avvenuto il 15 ottobre, ha coinvolto un’anziana di 78 anni. La dinamica della Rapina Martedì scorso, la vittima ha subito un’aggressione mentre si dirigeva verso casa dopo essere scesa dall’autobus in via dello Statuto. Due uomini, agendo in modo coordinato, hanno assalito la donna: uno di loro l’ha immobilizzata contro il muro, coprendole la bocca, mentre l’altro le ha strappato le collane dal collo e ha portato via il portafoglio dalla borsa. Dopo la Rapina, i due si sono allontanati in fretta, lasciando la signora in uno stato di shock. Gaeta.it - Rapina aggravata a Firenze: fermati due cittadini georgiani, recuperata una collana rubata Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave fatto di cronaca ha avuto luogo a, dove duesono stati arrestati dalla polizia di Stato dopo essere accusati die indebito utilizzo di carte di debito. L’incidente, avvenuto il 15 ottobre, ha coinvolto un’anziana di 78 anni. La dinamica dellaMartedì scorso, la vittima ha subito un’aggressione mentre si dirigeva verso casa dopo essere scesa dall’autobus in via dello Statuto. Due uomini, agendo in modo coordinato, hanno assalito la donna: uno di loro l’ha immobilizzata contro il muro, coprendole la bocca, mentre l’altro le ha strappato le collane dal collo e ha portato via il portafoglio dalla borsa. Dopo la, i due si sono allontanati in fretta, lasciando la signora in uno stato di shock.

