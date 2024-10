Ragazzini lanciano petardi contro un anziano, lesioni ad un orecchio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima hanno lanciato dei petardi contro un anziano, con lo scoppio che ha causato lesioni all'orecchio del malcapitato, poi lo hanno preso in giro quando questi li ha rimproverati. Lo sconcertante episodio è avvenuto sabato scorso, intorno alle 18, a Casale sul Sile, nel piazzale tra la sede Trevisotoday.it - Ragazzini lanciano petardi contro un anziano, lesioni ad un orecchio Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Prima hanno lanciato deiun, con lo scoppio che ha causatoall'del malcapitato, poi lo hanno preso in giro quando questi li ha rimproverati. Lo sconcertante episodio è avvenuto sabato scorso, intorno alle 18, a Casale sul Sile, nel piazzale tra la sede

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lancio di petardi contro i tifosi Granata : tensione durante la partita Palermo-Salernitana - Tensione allo stadio, oggi pomeriggio, durante la partita Salernitana-Palermo: alcuni lettori, ci hanno segnalato il lancio di grossi petardi, da parte dei tifosi rosanero, in direzione degli ospiti. Non sono mancati, dunque, attimi di panico per le famiglie granata giunte al Barbera per... (Salernotoday.it)

Fiumicino - controlli serrati dei carabinieri : sequestrate armi - droga e petardi - Fiumicino, 13 settembre 2024 – I carabinieri della Compagnia Roma Ostia, coadiuvati da un’unità cinofila del Nucleo di Santa Maria di Galeria (RM), dai colleghi della Compagnia Aeroporti di Roma e da un elicottero dei Carabinieri del Nucleo di Pratica di Mare, ieri sera, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio “Alto Impatto” nel Comune di Fiumicino, finalizzato alla ... (Ilfaroonline.it)

Bastoni - minacce e petardi : l'assalto dei rom - dove la situazione è fuori controllo - «L'hanno minacciata e insultata. . «La sinistra milanese ha elogiato l'operazione di sgombero del campo di via Bonfadini, spostando gli abitanti, ex nomadi, in alloggi di case popolari. Comune e Mm ora vigilino sulle irregolarità segnalate in via Ciriè senza perdere altro tempo», spiega Sardone. Da lì la reazione dei rom. (Liberoquotidiano.it)