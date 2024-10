Raccolti più di 20mila euro (in una sera) per l'ospedale dei bambini (Di lunedì 21 ottobre 2024) C'erano più di 170 persone alla cena di beneficenza "La notte dei cuori celesti" di Desenzano, organizzata dalla Fondazione Dodo e patrocinata dall'Asst Spedali Civili: in una sera soltanto sono stati Raccolti più di 20mila euro. I fondi saranno poi interamente devoluti a favore del progetto Bresciatoday.it - Raccolti più di 20mila euro (in una sera) per l'ospedale dei bambini Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) C'erano più di 170 persone alla cena di beneficenza "La notte dei cuori celesti" di Desenzano, organizzata dalla Fondazione Dodo e patrocinata dall'Asst Spedali Civili: in unasoltanto sono statipiù di. I fondi saranno poi interamente devoluti a favore del progetto

