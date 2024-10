Laprimapagina.it - “Quello che vogliamo veramente” è il nuovo singolo di Luca Annoni

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Dal 22 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “che”, ildi. “che” è un brano che racconta del momento in cui realizziamo cheche stiamo vivendo non èche vorremo davvero. Un momento di rivelazione, ma anche di confusione, insoddisfazione e smarrimento. La canzone vuole essere un passo in avanti, una nuova visione che ci porta a spostarci, farci coraggio e cambiare. Per coprire davvero quella distanza che ci separa dalla vita che vorremmo. La produzione intreccia elementi elettronici, beat, synth con sonorità tradizionali, come il pianoforte e la chitarra acustica.