Problemi idrici all'ospedale di Avezzano: rubinetti a secco e disagi per i pazienti (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'ospedale San Filippo e Nicola di Avezzano è nuovamente al centro delle polemiche per l'interruzione dell'approvvigionamento idrico, avvenuta a partire dalla mattina di oggi. Questa situazione critica ha arrecato notevoli disagi non solo ai pazienti ricoverati ma anche al personale medico e paramedico. La fonte principale dell'acqua per la struttura sanitaria, proveniente dalla sorgente di Monte Cervaro, ha mostrato segnali di stress già nei mesi estivi, con un flusso d'acqua ridotto e discontinuità nell'erogazione nei giorni passati. La mancanza di acqua potabile in un ospedale solleva interrogativi sulla gestione delle risorse sanitarie e mette in evidenza i punti critici della sanità nella Regione.

