Prima vittoria del Monza, Verona al tappeto per 3-0 (Di lunedì 21 ottobre 2024) Verona (ITALPRESS) – Al Bentegodi il Monza di Nesta cura finalmente il proprio mal di vittoria e piega per 3-0 l'Hellas Verona. Nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di Bianco. Prezioso anche il contributo di Turati, più volte miracoloso nello sventare i tentativi avversari. Per i biancorossi si tratta, dunque, del primo successo in campionato. Dall'altra parte, la formazione di Zanetti paga una fase difensiva horror. L'approccio migliore alla gara ce l'ha, dunque, il Monza che passa in vantaggio già dopo nove minuti, grazie alla terza rete stagionale di Dany Mota. L'attaccante portoghese si coordina al volo di destro e non lascia scampo ad un incolpevole Montipò, segnando l'1-0 su assist di Caprari. Iltempo.it - Prima vittoria del Monza, Verona al tappeto per 3-0 Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Al Bentegodi ildi Nesta cura finalmente il proprio mal die piega per 3-0 l'Hellas. Nel match che chiude l'ottava giornata di Serie A, il mattatore della serata è Dany Mota, autore di una doppietta: il terzo gol porta la firma di Bianco. Prezioso anche il contributo di Turati, più volte miracoloso nello sventare i tentativi avversari. Per i biancorossi si tratta, dunque, del primo successo in campionato. Dall'altra parte, la formazione di Zanetti paga una fase difensiva horror. L'approccio migliore alla gara ce l'ha, dunque, ilche passa in vantaggio già dopo nove minuti, grazie alla terza rete stagionale di Dany Mota. L'attaccante portoghese si coordina al volo di destro e non lascia scampo ad un incolpevole Montipò, segnando l'1-0 su assist di Caprari.

