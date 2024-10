Lanazione.it - Prato, arriva "Rombo": lo spettacolo dedicato a Gigi Riva

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 - Venerdì 25 ottobre alle 21 presso lo Spazio Teatrale Allincontro (via dei Sassoli, 27) va in scena lo", ispirato acon Francesco Dendi. L'opera ripercorre la vita del grande calciatore attingendo alle sue stesse parole e a quelle di chi ha conosciuto e amato il suo suo talento purissimo e la passione feroce che gli ruggiva dentro. "Ho detto un sacco di no in vita mia. Ma proprio tanti. Tra il sì e il no, la mia natura mi guidava istintivamente verso no". No alla pubblicità, no alle serate mondane, no a Zeffirelli che lo voleva per interpretare San Francesco, no alle società del Nord che volevano comprarlo. Sta tutta qui l’essenza di, uomo, calciatore, che ha lasciato nei cuori di tutti gli sportivi uno squarcio, un segno, un ricordo di un calcio che non c'è più. Unche ancora non si è spento.