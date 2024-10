Pompei spopola alla Buchmesse di Francoforte con quattro quinti dei visitatori totali (Di lunedì 21 ottobre 2024) C'è una terra protagonista alla Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte, conclusa ieri. La manifestazione aveva l'Italia come Paese ospite d'onore dell'edizione, ma il Ilmattino.it - Pompei spopola alla Buchmesse di Francoforte con quattro quinti dei visitatori totali Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) C'è una terra protagonista, la fiera del libro di, conclusa ieri. La manifestazione aveva l'Italia come Paese ospite d'onore dell'edizione, ma il

Grande successo per la Buchmesse 2024 : la letteratura italiana si fa strada a Francoforte - Andrea Gessner, editore di nottetempo, ha segnalato un interesse crescente per la saggistica italiana, sottolineando titoli significativi come “Fare femminismo” di Giulia Siviero. Grazie alla collaborazione con le istituzioni e attraverso bandi per le traduzioni, l’auspicio è di continuare a vedere una crescita sostenuta nelle vendite di diritti di traduzione nei mesi e anni a venire. (Gaeta.it)

Buchmesse - ultimi incontri a Francoforte. Al Padiglione Italia arriva anche Il Volo - I cantanti, prima del concerto alla Festhalle, hanno fatto un tour nella Piazza italiana della Fiera del libro più importante d’Europa ed hanno salutato il Commissario straordinario Mauro Mazza. (Ilgiornale.it)

Buchmesse - Libri - autori e musica : l’Italia ancora in scena alla Fiera di Francoforte - (Adnkronos) – La Fiera del Libro di Francoforte, da ieri aperta anche al pubblico, si appresta a vivere altri due giorni intensi all’insegna dell’Italia, quest’anno Ospite d’Onore. L'Arena e il Caffè letterario continuano a ospitare gli incontri di un programma coinvolgente con alcuni dei più importanti autori italiani del panorama contemporaneo. (Webmagazine24.it)