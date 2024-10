Poggiomarino, arresti oggi: scambio elettorale politico-mafioso (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dalle prime luci dell?alba i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta Ilmattino.it - Poggiomarino, arresti oggi: scambio elettorale politico-mafioso Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dalle prime luci dell?alba i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata stanno dando esecuzione a un?ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta

Blitz dei carabinieri a Poggiomarino : arresti per scambio elettorale politico-mafioso - Il futuro politico di Poggiomarino resta incerto, con i cittadini in attesa di capire come si evolverà la situazione e quali misure verranno adottate dalle autorità competenti. La complessità del caso è aggravata dalla circostanza che due degli indagati sono stati eletti, il che rende ancora più preoccupante la portata di queste accuse. (Gaeta.it)

Eletti con i voti del clan - tre arresti a Poggiomarino. Ci sono anche il sindaco Falanga e il suo vice -  Falanga, 50 anni, è stato eletto nel 2020 da una coalizione che raggruppava liste civiche (Rialziamo la Testa, Cambiamo Insieme, Fare civico) con Fratelli d'Italia, Forza Italia e Unione di Centro. Gli indagati sono il vicesindaco e un imprenditore locale, ritenuti gravemente iniziati di scambio elettorale politico-mafioso, con l'aggravante dell'avvenuta elezione di due di loro. (Quotidiano.net)

Tre arresti a Poggiomarino vicino Napoli per voto di scambio politico-mafioso : c'è anche il sindaco - Il sindaco di Poggiomarino Maurizio Falasca è stato arrestato dai carabinieri assieme ad altre due persone per voto di scambio politico-mafioso. (Notizie.virgilio.it)