PENNY apre A Romano di Lombardia (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) - Il nuovo negozio del brand è il 107° della regione Cernusco sul Naviglio – 21 ottobre 2024. A solo una settimana dall'inaugurazione di un negozio in Liguria, PENNY Italia apre domani un nuovo punto vendita a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. Il negozio, situato in Via Isonzo, 26, è il secondo PENNY nella Bassa Pianura Bergamasca, dopo quello di Martinengo, e il 107° nella regione. Via Isonzo è l'arteria principale che collega il centro cittadino con la Strada Statale Soncinese e la posizione dell'edificio risulta quindi strategica. L'immobile, con una superficie di quasi 960 mq, da sempre adibito a supermercato, è costituito da un ampio locale commerciale occupato interamente da PENNY, ed è dotato di un parcheggio di circa 60 posti auto il cui accesso avviene direttamente da Via Isonzo. Liberoquotidiano.it - PENNY apre A Romano di Lombardia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) (Adnkronos) - Il nuovo negozio del brand è il 107° della regione Cernusco sul Naviglio – 21 ottobre 2024. A solo una settimana dall'inaugurazione di un negozio in Liguria,Italiadomani un nuovo punto vendita adi, in provincia di Bergamo. Il negozio, situato in Via Isonzo, 26, è il secondonella Bassa Pianura Bergamasca, dopo quello di Martinengo, e il 107° nella regione. Via Isonzo è l'arteria principale che collega il centro cittadino con la Strada Statale Soncinese e la posizione dell'edificio risulta quindi strategica. L'immobile, con una superficie di quasi 960 mq, da sempre adibito a supermercato, è costituito da un ampio locale commerciale occupato interamente da, ed è dotato di un parcheggio di circa 60 posti auto il cui accesso avviene direttamente da Via Isonzo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sarzana : PENNY Italia apre un nuovo punto vendita - Sarzana, 14 ottobre 2024. Con una superficie di vendita di circa 900 mq, il nuovo negozio PENNY è situato in Via Boettola II Traversa affacciato sulla Via Cisa che è l’arteria principale che collega il vicino […]. Il brand cresce in Liguria Apre martedì 15 ottobre un nuovo spazio PENNY in Liguria, a Sarzana, nella provincia diLa Spezia. (Sbircialanotizia.it)

Sarzana : PENNY Italia apre un nuovo punto vendita - Il punto vendita, che vanta un'offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, conta circa 2000 referenze e punta principalmente sui freschi e super freschi, valorizzando i produttori locali e le eccellenze tipiche del territorio. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra responsabilità ecologica e sociale nei ... (Liberoquotidiano.it)

Sarzana : PENNY Italia apre un nuovo punto vendita - com/en/ Marcello Caldarella | Corp. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. com| + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966 . Il punto vendita di Sarzana, è il sesto PENNY nella provincia, dopo i tre negozi nella città di La Spezia, lo spazio PENNY di Arcola e il punto vendita di Luni. (Liberoquotidiano.it)