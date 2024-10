“Oltre 119mila morti a Gaza”: la lettera-appello di 99 medici americani a Biden e Harris che racconta i crimini nella Striscia (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Presidente Biden e vicepresidente Harris, se solo poteste vedere gli incubi che affliggono così tanti di noi da quando siamo tornati. Sogni di bambini menomati e mutilati dalle nostre armi e delle loro inconsolabili madri che ci imploravano di salvarli. Se solo poteste sentire le grida e le urla che le nostre coscienze non ci permetteranno di dimenticare. Non riusciamo a capire perché continuiate ad armare il Paese che sta deliberatamente uccidendo questi bambini in massa”. Un appello accorato, a tratti sconvolgente: sono le parole messe nero su bianco da 99 medici e infermieri statunitensi che hanno lavorato a Gaza nell’ultimo anno e che hanno scritto una lettera aperta indirizzata a Joe Biden e Kamala Harris. Ilfattoquotidiano.it - “Oltre 119mila morti a Gaza”: la lettera-appello di 99 medici americani a Biden e Harris che racconta i crimini nella Striscia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Presidentee vicepresidente, se solo poteste vedere gli incubi che affliggono così tanti di noi da quando siamo tornati. Sogni di bambini menomati e mutilati dalle nostre armi e delle loro inconsolabili madri che ci imploravano di salvarli. Se solo poteste sentire le grida e le urla che le nostre coscienze non ci permetteranno di dimenticare. Non riusciamo a capire perché continuiate ad armare il Paese che sta deliberatamente uccidendo questi bambini in massa”. Unaccorato, a tratti sconvolgente: sono le parole messe nero su bianco da 99e infermieri statunitensi che hanno lavorato anell’ultimo anno e che hanno scritto unaaperta indirizzata a Joee Kamala

