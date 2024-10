Nuova iniziativa congiunta per la salute: Fondazione Valter Longo e Prevenzione a Tavola lanciano corsi sulla nutrizione (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Bergamasca è Nuovamente al centro di un’importante iniziativa per la promozione della salute, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Valter Longo, conosciuta a livello mondiale per il suo impegno nella ricerca e nella salute, e Prevenzione a Tavola, una start-up innovativa focalizzata sull’educazione alimentare. Questa sinergia ha portato alla creazione di una Nuova collana di corsi online dedicati all’alimentazione, in particolare a sostenere pazienti affetti da patologie specifiche, per migliorare la loro qualità della vita attraverso scelte alimentari consapevoli e scientificamente supportate. Un progetto educativo per pazienti e famiglie Il primo corso di questa collana, intitolato “Cancro e Alimentazione”, è già disponibile online e coincide con il mese dedicato alla Prevenzione dei tumori al seno in Italia. Gaeta.it - Nuova iniziativa congiunta per la salute: Fondazione Valter Longo e Prevenzione a Tavola lanciano corsi sulla nutrizione Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Bergamasca èmente al centro di un’importanteper la promozione della, grazie alla collaborazione tra la, conosciuta a livello mondiale per il suo impegno nella ricerca e nella, e, una start-up innovativa focalizzata sull’educazione alimentare. Questa sinergia ha portato alla creazione di unacollana dionline dedicati all’alimentazione, in particolare a sostenere pazienti affetti da patologie specifiche, per migliorare la loro qualità della vita attraverso scelte alimentari consapevoli e scientificamente supportate. Un progetto educativo per pazienti e famiglie Il primo corso di questa collana, intitolato “Cancro e Alimentazione”, è già disponibile online e coincide con il mese dedicato alladei tumori al seno in Italia.

