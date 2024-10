NFL 2024 (week 7): i Vikings cadono contro i Lions ed i Kansas City Chiefs rimangono gli unici imbattuti (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiude una emozionante week 7 della NFL 2024. cadono i Minnesota Vikings, per cui i Kansas City Chiefs sono l’unica squadra imbattuta della Lega, iniziando a scavare un primo solco sulle inseguitrici, con gli Houston Texans che si fermano, mentre risalgono prepotentemente Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills. Nella NFC, invece, cadono per la prima volta i Minnesota Vikings e vengono superati dai Detroit Lions, al loro inseguimento un’altra squadra della NFC North, i Green Bay Packers, ed i Washington Commanders. Gli unici imbattuti, quindi, rimangono i Kansas City Chiefs (6-0) che passano in casa dei San Francisco 49ers (3-4) con il punteggio di 28-18 approfittando anche dei 3 intercetti lanciati da un Purdy sempre più in difficoltà. Mahomes ringrazia e passa alla cassa. Oasport.it - NFL 2024 (week 7): i Vikings cadono contro i Lions ed i Kansas City Chiefs rimangono gli unici imbattuti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Si chiude una emozionante7 della NFLi Minnesota, per cui isono l’unica squadra imbattuta della Lega, iniziando a scavare un primo solco sulle inseguitrici, con gli Houston Texans che si fermano, mentre risalgono prepotentemente Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills. Nella NFC, invece,per la prima volta i Minnesotae vengono superati dai Detroit, al loro inseguimento un’altra squadra della NFC North, i Green Bay Packers, ed i Washington Commanders. Gli, quindi,(6-0) che passano in casa dei San Francisco 49ers (3-4) con il punteggio di 28-18 approfittando anche dei 3 intercetti lanciati da un Purdy sempre più in difficoltà. Mahomes ringrazia e passa alla cassa.

