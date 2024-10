Ilgiorno.it - Nasce il primo festival dedicato ai diritti dell'infanzia

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Milano, 21 ottobre 2024 – Le problematiche giovanili purtroppo sono sempre più attuali come dimostrano i recenti fatti di cronaca: per questo, è importante parlarne e cercare di risolvere le situazioni.a Milano ilaie alla partecipazione giovanile “You’re right. Milano per idi bambini, bambine e adolescenti”, in programma dal 22 al 26 ottobre con eventi diffusi in vari puntia città. La kermesse è organizzata da Terre des Hommes, dal 1960 in prima linea per proteggere i bambini di tutto il mondo dalla violenza, dall’abuso e dallo sfruttamento e per assicurare a ogni bambino scuola, educazione, cure mediche e cibo, insieme al Garante deiper l’e l’adolescenza del Comune di Milano. In programma incontri nelle scuole ed eventi aperti al pubblico, laboratori, spettacoli teatrali e attività sportive.