Modena: squadre tecniche al lavoro per riparare le strade dopo le forti piogge (Di lunedì 21 ottobre 2024) Le forti piogge degli ultimi giorni hanno lasciato il segno a Modena, ma il Comune è già all'opera per gestire le emergenze. Cinque squadre di tecnici sono attualmente impegnate in una ricognizione delle strade cittadine, concentrandosi soprattutto sulla chiusura delle buche causate dal maltempo

Modena-Palermo 2 a 2 | Gliozzi e Caldara rimontano lo svantaggio - un punto a testa per le due squadre - com Parte forte il Palermo che dopo appena due minuti centra il palo con Henry che cerca di girare un cross in rete. Il Modena reagisce subito e ci prova con Dellavalle che trova il tiro su una palla messa in mezzo ma Diakité salva. Al 10' ancora i gialloblù sono in attacco e Desplanches... (Modenatoday.it)

Modena-Sampdoria - i convocati delle due squadre : Bisoli in emergenza! - Difensori. Fabio Abiuso (90), Giuseppe Caso (20), Taha Zidouh (45). Riccardo Gagno (26), Fabrizio Bagheria (78), Jacopo Sassi (1). Al termine della rifinitura, svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Sottil ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la gara della 7ª giornata della Serie BKT 2024/25. (Calcioweb.eu)

Squadre modenesi al via nei campionati. C’è anche la compagine che rappresenta il Modena - Sono i Canarini 1912, squadra composta dai ragazzi che lavorano nella sede gialloblù di viale Monte Kosica e sfruttano la matricola della nuova Ssd Canarini 1912 (nata al posto dell’Accademia Modena 1912) creata a giugno dal Modena Calcio per l’attività di base, con campo di casa che sarà a Saliceta. (Ilrestodelcarlino.it)