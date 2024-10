Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello: la noia spinge all’ossessione per il cibo, che diventa un problema

Il Grande Fratello: una prigione dorata? Quello che sembrava un sogno per molti, partecipare al Grande Fratello, si sta rivelando una realtà ben diversa per i concorrenti. La reclusione forzata, la mancanza di stimoli e la continua esposizione alle telecamere stanno mettendo a dura prova la loro psiche. Il cibo: un rifugio dalla noia Uno dei sintomi più evidenti di questo disagio è l'ossessione per il cibo. I concorrenti, in cerca di una distrazione e di un conforto, passano gran parte del loro tempo a cucinare e a mangiare. Anche chi normalmente non ha problemi con il cibo, come Jessica Morlacchi, ammette di sentirsi attratta da cibi che di solito non gradisce.