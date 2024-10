Mister Movie | Agatha All Along ed il cameo di WandaVision della Marvel è qualcosa che ogni fan dell’MCU dovrebbe desiderare (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Questa settimana, la serie Agatha All Along ha riportato in scena un volto familiare da WandaVision: Ralph Bohner, interpretato da Evan Peters. L’episodio 6 ha gettato nuova luce sul passato del personaggio di Billy Maximoff, offrendo una connessione diretta agli eventi di WandaVision. Ralph Bohner, un personaggio che i fan dell’MCU non sentivano da un po’, è tornato per fornire a Billy e al suo ragazzo dettagli cruciali su Westview e sulla strega Agatha Harkness. Il cameo di Ralph Bohner e la Maglietta della Famiglia Bohner Durante il loro incontro, Ralph rivela come Agatha lo abbia ingannato, preso possesso della sua casa e, fondamentalmente, rovinato la sua vita. Tra gli oggetti che Agatha ha fatto propri c’è anche il suo guardaroba, che diventa un momento esilarante verso la fine dell’episodio. Mistermovie.it - Mister Movie | Agatha All Along ed il cameo di WandaVision della Marvel è qualcosa che ogni fan dell’MCU dovrebbe desiderare Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Questa settimana, la serieAllha riportato in scena un volto familiare da: Ralph Bohner, interpretato da Evan Peters. L’episodio 6 ha gettato nuova luce sul passato del personaggio di Billy Maximoff, offrendo una connessione diretta agli eventi di. Ralph Bohner, un personaggio che i fannon sentivano da un po’, è tornato per fornire a Billy e al suo ragazzo dettagli cruciali su Westview e sulla stregaHarkness. Ildi Ralph Bohner e la MagliettaFamiglia Bohner Durante il loro incontro, Ralph rivela comelo abbia ingannato, preso possessosua casa e, fondamentalmente, rovinato la sua vita. Tra gli oggetti cheha fatto propri c’è anche il suo guardaroba, che diventa un momento esilarante verso la fine dell’episodio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Agatha All Along : Il Merchandise del Cameo di WandaVision è Qualcosa che Ogni Fan dell’MCU vorrebbe. - L'articolo Agatha All Along: Il Merchandise del Cameo di WandaVision è Qualcosa che Ogni Fan dell’MCU vorrebbe. Che ne dici di un tema da campeggio? Jac e gli scrittori hanno pensato a qualche battuta, il mio team ha schizzato questo grafico ed eccoci qui! In privato mi sono chiesto, stiamo davvero per inserire una battuta sul ‘boner’ in questo show oscuro e misterioso sulle streghe? È ... (Nerdpool.it)

Agatha All Along : Dov’è Tommy (la risposta potrebbe portare agli Young Avengers)? - . È il dove di tutto ciò che conta ed è qui che le cose potrebbero farsi interessanti. Si tratta di una soluzione che lascerebbe aperta la porta a Tommy per avere una propria backstory accurata nei fumetti, oltre a gettare le basi per un futuro progetto del MCU (che i fan chiedono a gran voce da anni). (Nerdpool.it)

Agatha All Along : la showrunner parla del possibile ritorno di Scarlet Witch e del futuro degli Young Avengers - Spiegando quel momento in un'intervista a Deadline, Jac Schaeffer, showrunner di Agatha All Along, ha detto: "Quando rivediamo il momento del sigillo nella casa di Agatha, lui dice prima William Kaplan e poi dice Billy Maximoff, perché è …. Jac Schaeffer, showrunner di Agatha All Along, ha parlato delle possibilità di un ritorno della Strega Scarlatta nella serie e di un possibile progetto sugli ... (Movieplayer.it)