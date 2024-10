Milano chiede una nuova politica industriale: il sindaco Sala interviene ad Assolombarda (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha sollevato importanti questioni sulla necessità di una rinnovata politica industriale per il Paese. Lo ha fatto durante la sua partecipazione all’assemblea generale di Assolombarda, svoltasi presso l’Università Bocconi, sottolineando l’importanza di un supporto concreto alle imprese nell’affrontare le sfide del mercato globale e le normative vigenti. La responsabilità condivisa nel settore industriale Durante il suo intervento, Sala ha evidenziato che non è sufficiente confidare unicamente nelle capacità degli imprenditori. “Non possiamo lasciare questa responsabilità agli imprenditori,” ha dichiarato, richiamando l’attenzione sulla necessità di un intervento più deciso da parte delle istituzioni. Gaeta.it - Milano chiede una nuova politica industriale: il sindaco Sala interviene ad Assolombarda Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildi, Giuseppe, ha sollevato importanti questioni sulla necessità di una rinnovataper il Paese. Lo ha fatto durante la sua partecipazione all’assemblea generale di, svoltasi presso l’Università Bocconi, sottolineando l’importanza di un supporto concreto alle imprese nell’affrontare le sfide del mercato globale e le normative vigenti. La responsabilità condivisa nel settoreDurante il suo intervento,ha evidenziato che non è sufficiente confidare unicamente nelle capacità degli imprenditori. “Non possiamo lasciare questa responsabilità agli imprenditori,” ha dichiarato, richiamando l’attenzione sulla necessità di un intervento più deciso da parte delle istituzioni.

