Milan, Christian Pulisic davanti a tutti in Serie A: c'è un dato clamoroso! (Di lunedì 21 ottobre 2024) Milan, Christian Pulisic davanti a tutti in Serie A: l'attaccante americano è protagonista di una statistica davvero clamorosa. Ecco il dato Milan, nessuno come Christian Pulisic in Serie A: ecco la statistica clamorosa dell'americano View this post on Instagram A post shared by dailyMilan.it (@dailyMilan.it)

Milan-Udinese - Christian Pulisic fenomenale : altro assist per lui. Tutti i voti - Tutti i voti LEGGI ANCHE Milan, Mike Maignan a un passo dal rinnovo di contratto. Christian Pulisic non si ferma più: continua lo straordinario momento di forma del calciatore del Milan autore di un assist contro l’Udinese. I dettagli La Gazzetta dello Sport ha assegnato 6. Suo l’assist. Mentre, il Corriere dello Sport non ha alcun dubbio: la partita disputata nell’occasione da Christian ... (Dailymilan.it)

Milan - Paulo Fonseca : Christian Pulisic stanco? Siamo ad inizio campionato. Le parole - Il giocatore è stato impegnato con la sua Nazionale e il CT degli USA Pochettino ha deciso di lasciarlo riposare per la seconda gara. Ritenendo che questo fattore non abbia senso al momento: Se pensiamo che sia stanco ora, ad inizio campionato, cosa penseremo poi dopo 20 partite? Chris è in un grande momento, per me è stato il giocatore più costante in questo inizio di campionato. (Dailymilan.it)

Milan - Christian Pulisic torna a Milanello da infortunato? La motivazione - La trattativa Ecco che, quindi, la scelta del tecnico di far tornare prima Pulisic è dovuta al fatto che l’ex Chelsea è molto stanco e non avrebbe preso parte alla gara contro il Messico. A volte dobbiamo proteggerlo, è arrivato un po’ stanco. . Problema fisico in vista o solamente una scelta del nuovo commissario tecnico Mauricio Pochettino? Per fortuna del Milan e di Paulo Fonseca, ... (Dailymilan.it)