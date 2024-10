Liberoquotidiano.it - Migranti: Malan (Fdi), 'in Germania e Polonia ci sono i rimpatri in Italia no'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "E' giusto che ci siano delle regole chiare, non può essere il singolo magistrato a decidere quale sia un paese sicuro e quale non lo è. Lo dimostra il fatto che nel resto d'Europa succedono cose molto diverse. In, con il governo di centro sinistra, il governo haato deisgraditi e li ha mandati in Afghanistan". Così il presidente dei senatori di Fratelli d', Lucio, nel corso della trasmissione Start in onda su SkyTg24.