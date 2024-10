Messina: bimba di 8 anni muore all’ospedale. “Arrivata con febbre altissima” (Di lunedì 21 ottobre 2024) Messina, 21 ottobre 2024 – Morta, nella notte, una bambina di 8 anni nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina. La piccola frequentava la scuola primaria di primo grado alla Mazzini –Gallo in provincia di Messina. Qui ha iniziato a sentirsi male, giovedì scorso. Accusava infatti uno stato febbrile che non accennava a migliorare. In seguito all’intervento a domicilio del pediatra, i genitori, molto preoccupati, hanno deciso di portarla al Pronto Soccorso nella notte tra sabato e domenica scorsi. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, oltre alla febbre era presente, all’arrivo della bambina in Pronto Soccorso, anche un’importante disidratazione. Dall’esito dei primi esami che le sono stati sottoposti risultava la presenza di un’infezione batterica. Quotidiano.net - Messina: bimba di 8 anni muore all’ospedale. “Arrivata con febbre altissima” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024), 21 ottobre 2024 – Morta, nella notte, una bambina di 8nel reparto di Terapia intensiva pediatrica del Policlinico di. La piccola frequentava la scuola primaria di primo grado alla Mazzini –Gallo in provincia di. Qui ha iniziato a sentirsi male, giovedì scorso. Accusava infatti uno stato febbrile che non accennava a migliorare. In seguito all’intervento a domicilio del pediatra, i genitori, molto preoccupati, hanno deciso di portarla al Pronto Soccorso nella notte tra sabato e domenica scorsi. Secondo quanto ricostruito fino a questo momento, oltre allaera presente, all’arrivo della bambina in Pronto Soccorso, anche un’importante disidratazione. Dall’esito dei primi esami che le sono stati sottoposti risultava la presenza di un’infezione batterica.

