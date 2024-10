Maltempo ecco i fondi per Licata | la Regione stanzia 28 milioni di euro

Maltempo, ecco i fondi per Licata: la Regione stanzia 2,8 milioni di euro (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stato di emergenza regionale per le zone della Sicilia colpite gravemente dagli eventi alluvionali degli ultimi due giorni che hanno riguardato, nell'Agrigentino, Licata. Lo ha deliberato la giunta di governo convocata con urgenza per questo pomeriggio dal presidente della Regione, Renato Agrigentonotizie.it - Maltempo, ecco i fondi per Licata: la Regione stanzia 2,8 milioni di euro Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Stato di emergenza regionale per le zone della Sicilia colpite gravemente dagli eventi alluvionali degli ultimi due giorni che hanno riguardato, nell'Agrigentino,Â. Lo ha deliberato la giunta di governo convocata con urgenza per questo pomeriggio dal presidente della, Renato

Previsioni meteo - Italia ancora sotto la pioggia : ecco quando finisce il maltempo - Lunedì 21 ottobre apre una settimana di instabilità delle condizioni meteo e maltempo sulla penisola. In queste ore pioggia sul versante ionico di Calabria e Sicilia, ma resta l'allerta meteo di colore giallo in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il maltempo non dà tregua all’Italia - previste ancora piogge : ecco dove - . itLa certezza sembra essere rappresentata dal fatto che le precipitazione saranno meno potenti di quello dell’ultimo weekend. Da mercoledì, secondo gli ultimi aggiornamenti degli esperti, è previsto l’arrivo di nuove precipitazioni in diverse regioni. itNaturalmente anche in questo caso bisognerà attendere ancora un po’ di tempo visto che non si hanno certezze e si dovrà capire se le ... (Cityrumors.it)

Salva un uomo in balia del maltempo a Catania - ecco chi è la 28enne Angela Isaac - . Angela Isaac , 28 anni e madre di un bambino di due anni e mezzo, ha salvato un uomo trascinato dalla forza della corrente per le vie del centro cittadino. La donna è intervenuta attraversando la strada e afferrando l’uomo per un braccio, riuscendo. Ieri mattina, una giovane donna di Catania ha compiuto un gesto eroico durante l'alluvione che ha colpito la città in seguito a un violento ... (Gazzettadelsud.it)