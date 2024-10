Malore durante partita con amici: morto ex calciatore Inter Luigi Rocca (Di lunedì 21 ottobre 2024) Rocca stava disputando una partita domenicale tra amici a Piacenza, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni Imolaoggi.it - Malore durante partita con amici: morto ex calciatore Inter Luigi Rocca Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)stava disputando unadomenicale traa Piacenza, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni

Inter in lutto - l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici - . L’ex calciatore stava disputando una partita domenicale tra amici a Piacenza, sua città d’origine, quando si è improvvisamente accasciato sul campo davanti ai compagni. Inter in lutto, l’ex calciatore muore durante una partita con gli amici – Lutto nel mondo del calcio per la morte di Luigi Rocca, ex centrocampista 61enne che nella sua carriera ha vestito, tra le altre, anche la maglia ... (Tvzap.it)

