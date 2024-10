“Ma come…”. Nunzia De Girolamo, frecciata a Milly Carlucci. Pubblicon con lei: “Vergogna” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Cara Milly, così proprio no”. Nunzia De Girolamo choc sulla Carlucci. Nessuno si sarebbe mai aspettato un ‘dissing’ come questo (visto che si parla sempre in questi termini). Ma cosa è successo tra la conduttrice di Ciao Maschio e quella di Ballando con le Stelle? La maretta deriva da un fatto abbastanza semplice quanto ‘grave’ per la De Girolamo, ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa. L’ultima puntata di Ballando è stata senza dubbio un incubatore di emozioni e colpi di scena. Il programma ha visto l’introduzione di due spareggi, culminando nella prima eliminazione della stagione. >> “La notizia è ufficiale”. Ballando con le stelle, delusione per Milly Carlucci Ed è forse questa la causa di tanto ‘astio’ se così vogliamo chiamarlo, tra Nunzia De Girolamo e Milly Carlucci. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Cara, così proprio no”.Dechoc sulla. Nessuno si sarebbe mai aspettato un ‘dissing’ come questo (visto che si parla sempre in questi termini). Ma cosa è successo tra la conduttrice di Ciao Maschio e quella di Ballando con le Stelle? La maretta deriva da un fatto abbastanza semplice quanto ‘grave’ per la De, ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirci qualcosa. L’ultima puntata di Ballando è stata senza dubbio un incubatore di emozioni e colpi di scena. Il programma ha visto l’introduzione di due spareggi, culminando nella prima eliminazione della stagione. >> “La notizia è ufficiale”. Ballando con le stelle, delusione perEd è forse questa la causa di tanto ‘astio’ se così vogliamo chiamarlo, traDe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IL PRIMO POMERIGGIO DI RAI1 : NUNZIA DE GIROLAMO AL POSTO DI CATERINA BALIVO? - Serena Bortone, dopo il rodaggio del primo anno, era riuscita ad alzare audience e qualità con Oggi è un altro giorno. E così, secondo Oggi, la padrona di casa di Ciao Maschio e Estate in Diretta potrebbe approdare dal 2025 alle 14 su Rai1 con un nuovo talk show. Caterina Balivo del resto ha parlato di una televisione “stantia” e del desiderio di fare qualcos’altro, oltre ad un talk ... (Bubinoblog)

"Perché è stata tutta colpa mia" : Massimo Lopez - una dolorosa confessione a Nunzia De Girolamo - E a quello doveva seguire addirittura una produzione che avevamo in mente di fare successivamente. "Fu colpa mia". Massimo Lopez è stato ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, il programma televisivo in onda su Rai 1. Perché cominciavo a soffrire un po' la ripetitività di certe cose. Nel corso dell'intervista si è tornati ad affrontare il tema dello scioglimento del Trio, il team comico ... (Liberoquotidiano.it)

Nunzia De Girolamo vuole il posto di Caterina Balivo - l’indiscrezione - “A 25 anni conducevo la stessa fascia oraria di oggi e allora potrei dire: sei rimasta lì. Loro non ameranno me o mi ameranno, non lo so come andrà”. Caterina Balivo a rischio. Ma poi guardo gli altri conduttori e mi rendo conto che la tivù è stantia, pure la Clerici fa quel programma da 20 anni e la stessa De Filippi è al pomeriggio da 25. (Dilei.it)