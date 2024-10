L’offensiva di Netanyahu. Pioggia di bombe su Gaza. Nuovo attacco a Unifil (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giornata di intensi combattimenti sui due fronti della guerra in Medio Oriente: a Gaza, dove le bombe israeliane hanno ucciso almeno 73 persone in un solo attacco, e in Libano, dove oltre a Beirut continuano gli attacchi incrociate sulle zone di confine. Nel Nord di Gaza, secondo le Nazioni Unite, quello che i civili stanno vivendo è un "incubo" che peggiora sempre più. Le immagini giunte nella nottata erano terrificanti e mostravano edifici in fiamme. In seguito però il portavoce militare israeliano ha accusato Hamas di aver "gonfiato" il numero delle vittime. Nel frattempo, l’Unifil afferma che l’esercito israeliano ha "deliberatamente" demolito una "torre di osservazione" a Marwahin. Quotidiano.net - L’offensiva di Netanyahu. Pioggia di bombe su Gaza. Nuovo attacco a Unifil Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) Giornata di intensi combattimenti sui due fronti della guerra in Medio Oriente: a, dove leisraeliane hanno ucciso almeno 73 persone in un solo, e in Libano, dove oltre a Beirut continuano gli attacchi incrociate sulle zone di confine. Nel Nord di, secondo le Nazioni Unite, quello che i civili stanno vivendo è un "incubo" che peggiora sempre più. Le immagini giunte nella nottata erano terrificanti e mostravano edifici in fiamme. In seguito però il portavoce militare israeliano ha accusato Hamas di aver "gonfiato" il numero delle vittime. Nel frattempo, l’afferma che l’esercito israeliano ha "deliberatamente" demolito una "torre di osservazione" a Marwahin.

