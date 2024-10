LIVE Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: impegno ostico per il romano (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’incontro di primo turno dell’ATP 500 di Vienna tra Flavio Cobolli e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ferma sull’1 pari dopo il successo dell’azzurro sul cemento outdoor di Washington. Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il tedesco Jan-Lennard Struff. Cobolli, ventiduenne nativo di Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento nella capitale austriaca dopo aver raggiunto i quarti di finale a Pechino ed il secondo turno a Shanghai. Issatosi al numero 30 del ranking ATP l’azzurro è stato anche protagonista del vittorioso girone bolognese di Coppa Davis nel quale ha portato uno dei punti decisivi al team di capitan Volandri. Oasport.it - LIVE Cobolli-Davidovich Fokina, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: impegno ostico per il romano Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nellatestuale dell’incontro di primo turno dell’ATP 500 ditra Flavioe lo spagnolo Alejandro. Terzo confronto diretto tra i due, con la situazione ferma sull’1 pari dopo il successo dell’azzurro sul cemento outdoor di Washington. Il vincente del match troverà al secondo turno uno tra l’australiano Alex De Minaur ed il tedesco Jan-Lennard Struff., ventiduenne nativo di Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento nella capitale austriaca dopo aver raggiunto i quarti di finale a Pechino ed il secondo turno a Shanghai. Issatosi al numero 30 del ranking ATP l’azzurro è stato anche protagonista del vittorioso girone bolognese di Coppa Davis nel quale ha portato uno dei punti decisivi al team di capitan Volandri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : ESTASI ROSSA! Leclerc precede Sainz - doppietta da delirio! Mondiale costruttori riaperto! - L’olandese potrebbe sfruttare la piazzola di partenza, tipicamente favorevole per tentare un sorpasso all’interno di curva-1 in salita. 3 a Norris (a cui sono stati aggiunti 5? per la penalità). Fernando Alonso (Aston Martin) 9. Yuki Tsunoda (RB) 22 13. 6° giro/56 Riparte la gara. 49° giro/56 Norris deve rimanere lucido: in questi casi il contatto è dietro l’angolo… 49° giro/56 Verstappen si ... (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : Sainz prova la rimonta su Leclerc! Verstappen e Norris in bagarre - Oliver Bearman (Ferrari / Haas) 7 (6 in Ferrari ed 1 in Haas) 18. Rientra in quinta posizione. 38° giro/56 Leclerc sta amministrando. George Russell (Mercedes) 7. 7° giro/56 Sainz vicinissimo a Verstappen, solo 3 decimi! 7° giro/56 Leclerc ha già 1?2 su Verstappen, che dunque non può utilizzare il DRS. (Oasport.it)

LIVE F1 - GP USA 2024 in DIRETTA : due Ferrari davanti - Leclerc precede Sainz! Ma Norris fa paura - 42 Team con più vittorie: MERCEDES (5) Le Frecce d’Argento si sono imposte con Lewis Hamilton (2014, 2015, 2016, 2017) e Valtteri Bottas (2019). 21° giro/56 Tira e molla tra Verstappen e Sainz. 9 su Sainz. 17° giro/56 Si avvicinano i pit-stop. 0 su Norris. 3 su Sainz, 11. Lando Norris (McLaren) 2. (Oasport.it)