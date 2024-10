Liga 2024/2025, il Las Palmas vince in rimonta e inguaia il Valencia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Serata nerissima per il Valencia, che nella decima giornata della Liga 2024/2025 spreca una grande occasione contro il fanalino di coda Las Palmas e perde in rimonta al Mestalla. La partita per gli uomini di Ruben Baraja inizia bene, visto che al 14? arriva il vantaggio con il rigore trasformato da Pepelu. La reazione ospite si concretizza nel pareggio al 43? con Alex Munoz, lesto a fiondarsi sul tiro di Januzaj respinto da Mamardashvili per il facile tap-in. A inizio ripresa, Fabio Silva firma il sorpasso del Las Palmas con un tiro da centro area su assist di Campana, complice anche la difesa locale decisamente sbilanciata. Al 69? la partita del Valencia si complica ulteriormente per il rosso diretto a Pepelu per una manata sul volto di Kirian Rodriguez, e all’84’ Moleiro firma l’1-3 con un piattone destro su assist di McBurnie. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Serata nerissima per il, che nella decima giornata dellaspreca una grande occasione contro il fanalino di coda Lase perde inal Mestalla. La partita per gli uomini di Ruben Baraja inizia bene, visto che al 14? arriva il vantaggio con il rigore trasformato da Pepelu. La reazione ospite si concretizza nel pareggio al 43? con Alex Munoz, lesto a fiondarsi sul tiro di Januzaj respinto da Mamardashvili per il facile tap-in. A inizio ripresa, Fabio Silva firma il sorpasso del Lascon un tiro da centro area su assist di Campana, complice anche la difesa locale decisamente sbilanciata. Al 69? la partita delsi complica ulteriormente per il rosso diretto a Pepelu per una manata sul volto di Kirian Rodriguez, e all’84’ Moleiro firma l’1-3 con un piattone destro su assist di McBurnie.

Liga 2024/2025 - Real Madrid fermato dal Las Palmas. Vince il Girona - Nell’altro posticipo di oggi è arrivata la prima vittoria stagionale del Girona, che torna al successo proprio nel giorno dello storico sorteggio di Champions con i catalani protagonisti. Gli uomini di Carlo Ancelotti così perdono altro terreno in classifica e si trovano già a -4 dal Barcellona che è l’unica squadra a punteggio pieno dopo i primi 270? del campionato. (Sportface.it)

Highlights e gol Las Palmas-Real Madrid 1-1 - Liga 2024/2025 (VIDEO) - Highlights e gol Las Palmas-Real Madrid 1-1, Liga 2024/2025 (VIDEO) The post Highlights e gol Las Palmas-Real Madrid 1-1, Liga 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Il video con highlights e gol di Las Palmas-Real Madrid 1-1, match valido per la terza giornata della Liga 2024/2025. Altro pareggio per i Blancos di Carlo Ancelotti, che non riescono a prendersi la vittoria al termine di ... (Sportface.it)

Formazioni ufficiali Las Palmas-Real Madrid - Liga 2024/2025 - . Calcio d’inizio in programma alle 21. Las Palmas a caccia della prima vittoria in campionato e reduce dal ko esterno contro il Leganes. Real Madrid che vuole dare continuità al successo casalingo con il Valladolid e cancellare il pareggio esterno con il Maiorca all’esordio. LAS PALMAS: in attesa REAL MADRID: in attesa The post Formazioni ufficiali Las Palmas-Real Madrid, Liga 2024/2025 ... (Sportface.it)