Tpi.it - Libertà d’azione per l’Aeronautica e incursioni militari nel sud: ecco le condizioni dettate da Netanyahu per la pace tra Israele e Hezbollah in Libano

Leggi tutta la notizia su Tpi.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024)permilitare nello spazio aereo libanese e il permesso di condurre “attive” all’interno del territorio del Paese arabo, soprattutto nel sud al confine con, per impedire adi minacciare il confine con lo Stato ebraico. Sono queste le principali richieste del governo del premierper raggiungere un cessate il fuoco in. Le due proposte, in aperta violazione della risoluzione n. 1701 delle Nazioni Unite adottata nel 2006 per porre fine alla seconda guerra del, saranno presentate oggi al premier ad interim libanese Najib Mikati e al presidente del Parlamento, Nabih Berri, alleato di, dall’inviato speciale della Casa bianca, Amos Hochstein, in visita diplomatica nella capitale Beirut.