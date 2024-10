Lavori in galleria, chiusa per due notti l'autostrada fra Baveno e Arona (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lavori in autostrada e chiusure. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire Lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Baveno e Arona, verso Genova.In alternativa, dopo l'uscita Novaratoday.it - Lavori in galleria, chiusa per due notti l'autostrada fra Baveno e Arona Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)ine chiusure. Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentiredi manutenzione delle gallerie, nelle duedi giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra, verso Genova.In alternativa, dopo l'uscita

Lavori in autostrada - chiuso per due notti il tratto tra l'allacciamento con l'A26 e Castelletto - Ancora chiusure notturne in autostrada, questa volta sulla Diramazione Gallarate-Gattico. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 21 e martedì 22 ottobre, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso... (Novaratoday.it)

Lavori sull'A26 - chiuso per quattro notti il tratto tra Baveno e Verbania - Nuove chiusure notturne in arrivo sull'A26, questa volta nel tratto tra Baveno e Verbania. Per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, infatti, il tratto scompreso tra Baveno (km 189+900) e l'allacciamento con la Statale del Lago Maggiore (km 194+300) sarà chiuso al... (Novaratoday.it)

Lavori alla Complanarina - tre notti di chiusura per Modena Sud - Proseguono i lavori per la Complanarina di Modena nell'area dell'intersezione con via Vignolese, dove già da tempo è in funzione la rotatoria provvisoria. Per agevolare il cantiere, nelle tre notti di giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di... (Modenatoday.it)