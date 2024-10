Lady Gaga, il nuovo singolo Disease arriva il 25 ottobre (Di lunedì 21 ottobre 2024) Manca sempre meno al ritorno di Lady Gaga. L’artista e regina del trasformismo pubblicherà infatti venerdì 25 ottobre Disease, il primo singolo dell’album LG7 in arrivo nel 2025. Sebbene la popstar non abbia fatto alcun annuncio ufficiale sui social o sul proprio sito, l’etichetta Universal Music ha rilasciato dei pre-save su un sito pop-up con link diretti a Apple Music e Spotify. Già nel corso della settimana, come ha riportato Variety, i fan avevano intuito il possibile titolo della canzone dopo che l’artista aveva acceso la loro curiosità riordinando alcuni suoi successi sull’account Spotify affinché la prima lettera di ogni traccia formasse le parole «Gaga Disease». Lettera43.it - Lady Gaga, il nuovo singolo Disease arriva il 25 ottobre Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Manca sempre meno al ritorno di. L’artista e regina del trasformismo pubblicherà infatti venerdì 25, il primodell’album LG7 in arrivo nel 2025. Sebbene la popstar non abbia fatto alcun annuncio ufficiale sui social o sul proprio sito, l’etichetta Universal Music ha rilasciato dei pre-save su un sito pop-up con link diretti a Apple Music e Spotify. Già nel corso della settimana, come ha riportato Variety, i fan avevano intuito il possibile titolo della canzone dopo che l’artista aveva acceso la loro curiosità riordinando alcuni suoi successi sull’account Spotify affinché la prima lettera di ogni traccia formasse le parole «».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disease - il nuovo singolo di Lady Gaga : testo e data d’uscita - : https://t. Allora era semplicemente pop music. com/VIpZQHEWAR — chart data (@chartdata) October 21, 2024 Lady Gaga’s alleged new single, “Disease” is slated to release on October 25th via pre-save link. com/qw1cet8nKB — Pop Crave (@PopCrave) October 21, 2024 Lady Gaga su Harlequin. Ho trovato molto interessante la scelta dei brani per questo film. (Biccy.it)

Lady Gaga - il titolo del nuovo album si nasconde su Spotify? Gli indizi - Infine, intervistata dal New Yorker aveva dichiarato: “Sono molto entusiasta dell’idea di non appartenere ad un’era se non voglio. Il singolo non apparirà nella tracklist del nuovo album della Germanotta: riguardo invece il brano che farà da apripista al settimo lavoro in studio della voce di Poker Face, dovrebbe arrivare nel corso di questo mese. (Metropolitanmagazine.it)

Lady Gaga a pezzi per il flop di “Folie à Deux” (e del nuovo album) : i retroscena - In attesa del nuovo disco… Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post Lady Gaga a pezzi per il flop di “Folie à Deux” (e del nuovo album): i retroscena appeared first on Amica. Pronta a voltare pagina Per questo il team di Lady Gaga starebbe cercando di chiudere in fretta e furia il capitolo Joker 2: entro la fine di ottobre è previsto il lancio del primo singolo del suo settimo album in studio. (Amica.it)