Calciomercato.it - La Juve stupisce tutti per il dopo-Bremer: è pronto a tornare in prestito

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Lantus a caccia di un difensore inl’infortunio di: a gennaio occhio all’opzione di un clamoroso ritorno Lantus ha conquistato tre punti d’oro contro la Lazio continuando a stare in scia al Napoli e all’Inter, anche loro vittoriose e sempre per 1-0. L’autogol di Gila ha deciso una partita tirata e complicata nonostante la superiorità numerica per quasi tutto il match, vista l’espulsione di Romagnolipoco più di 20 minuti. Ora i bianconeri sono a caccia della terza vittoria su tre partite di Champions, mercoledì in casa contro lo Stoccarda. Giuntoli (LaPresse) – calciomercato.itThiago Motta deve ancora trovare la quadra, un po’ ini reparti, anche a causa dei tanti infortuni. Contro la Lazio mancavano Koopmeiners,, Nico Gonzalez, Milik più lo squalificato Conceicao.