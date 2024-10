La Blue Economy incontra l’AI e lancia la sfida rivolta a startup e PMI nazionali e internazionali (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Navigando nell’innovazione: opportunità e sostenibilità nella Blue Economy” è la sfida lanciata nella appena trascorsa Naples Shipping Week da Fabbrica dell’Innovazione, incubatore di start up specializzato in green e Blue Economy, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Next Geosolutions, tra le aziende leader a livello internazionale nel settore delle geoscienze marine e nei servizi di supporto alle costruzioni offshore. Finalità della sfida? Dare una concreta risposta attraverso l’AI allo sviluppo e alla realizzazione di un’applicazione di realtà aumentata per l’ispezione di infrastrutture subacquee e l’identificazione in tempo reale di target e ordigni bellici con ROV. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Navigando nell’innovazione: opportunità e sostenibilità nella” è lata nella appena trascorsa Naples Shipping Week da Fabbrica dell’Innovazione, incubatore di start up specializzato in green e, Intesa Sanpaolo Innovation Center e Next Geosolutions, tra le aziende leader a livello internazionale nel settore delle geoscienze marine e nei servizi di supporto alle costruzioni offshore. Finalità della? Dare una concreta risposta attraversoallo sviluppo e alla realizzazione di un’applicazione di realtà aumentata per l’ispezione di infrastrutture subacquee e l’identificazione in tempo reale di target e ordigni bellici con ROV.

