Juventus, le condizioni di McKennie: le ultime in vista dello Stoccarda in Champions League (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ecco come sta il centrocampista della Juventus alla vigilia della gara europea contro lo Stoccarda La Juventus di Thiago Motta sogna di svuotare l'infermeria il prima possibile. Sono già diversi gli indisponibili per ragioni fisiche e muscolari in casa bianconera, tra cui il centrocampista Weston McKennie. Reduce da un infortunio rimediato in Nazionale negli Stati

Juventus - tre novità per lo Stoccarda : 2 negative. Orizzonte Inter! - I bianconeri, reduci dal polemico successo in campionato contro la Lazio, scenderanno in campo per la terza volta in questa Champions. Allenamento di rifinitura per i bianconeri, tre notizie anche in ottica Inter. Entrambi hanno saltato la rifinitura e non ci saranno in Champions League. Orizzonte Inter!) © Inter-News. (Inter-news.it)

Juventus-Stoccarda in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - 883. 90. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ?? presente nel player in basso. Telecronisti: Federico Zancan e Giancarlo Marocchi. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa. 703. Juventus-Stoccarda in Radio La radiocronaca di Juventus-Stoccarda verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio ... (Ascoltitv.it)

Juventus-Stoccarda : le probabili formazioni - . Juventus-Stoccarda si giocherà martedì 22 ottobre 2024 alle ore 20. Dopo aver sconfitto il Psv Eindhoven per 3-1, la squadra di Thiago Motta si è ripetuta sbancando il campo del Lipsia per 3-2 in inferiorità numerica. Adesso, sempre contro un’altra tedesca, c’è l’occasione per consolidare il proprio primato in classifica. (Sport.periodicodaily.com)