Istat, ancora un record al ribasso per le nascite in Italia (Di lunedì 21 ottobre 2024) ancora un record al ribasso per le nascite: nel 2023 scendono a 379.890, 13mila in meno rispetto al 2022 registrando un calo del 3,4%. E' quanto emerge dai dati dell'Istat su natalità e fecondità della popolazione residente relativi all'anno 2023.Per ogni mille residenti in Italia sono nati poco più di sei bambini lo scorso anno. Il calo delle nascite prosegue anche nel 2024: in base ai dati provvisori relativi - si legge nel report - a gennaio-luglio le nascite sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023.

