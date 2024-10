Inflazione turistica a settembre rallenta a +38% annuo

Inflazione turistica, a settembre rallenta a +3,8% annuo (Di lunedì 21 ottobre 2024) A settembre Demoskopika stima un tasso di Inflazione turistica in diminuzione dell'1,3% su base mensile e una crescita del 3,8% su base annua dal +4,6% del mese precedente. Diminuiscono su base tendenziale i prezzi dei pacchetti vacanza (da 23,2% a 13,0%), dei servizi di trasporto (da +0,4% a -1,8%) con una più che significativa contrazione della dinamica dei prezzi del trasporto aereo dei passeggeri (-8,6%). Contrazione, infine, anche dell'andamento dei servizi ricettivi e della ristorazione (da 4,4% a 4,0%). Sul versante congiunturale si registra un decremento più che rilevante per i pacchetti vacanza (-15,8%) e i servizi di trasporto (-10,4%). Meno significativa la contrazione dei servizi ricreativi e culturali (-1,3%). In controtendenza i servizi ricettivi e di ristorazione (+0,8%). Quotidiano.net - Inflazione turistica, a settembre rallenta a +3,8% annuo Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) ADemoskopika stima un tasso diin diminuzione dell'1,3% su base mensile e una crescita del 3,8% su base annua dal +4,6% del mese precedente. Diminuiscono su base tendenziale i prezzi dei pacchetti vacanza (da 23,2% a 13,0%), dei servizi di trasporto (da +0,4% a -1,8%) con una più che significativa contrazione della dinamica dei prezzi del trasporto aereo dei passeggeri (-8,6%). Contrazione, infine, anche dell'andamento dei servizi ricettivi e della ristorazione (da 4,4% a 4,0%). Sul versante congiunturale si registra un decremento più che rilevante per i pacchetti vacanza (-15,8%) e i servizi di trasporto (-10,4%). Meno significativa la contrazione dei servizi ricreativi e culturali (-1,3%). In controtendenza i servizi ricettivi e di ristorazione (+0,8%).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - le pensioni saranno rivalutate in base all’inflazione - . Spending review ed extraprofitti per trovare le risorse Non è un mistero che al governo Meloni manchino, in questa fase, le risorse per attuare nella Manovra 2025 alcuni grandi interventi di cui il Paese avrebbe bisogno, come appunto una maggiore facilitazione alla pensione. Quanto ai fondi, il ministro dell’Economia Giorgetti parla di prudenza e responsabilità , con le risorse necessarie ... (Quifinanza.it)

L’inflazione in Italia rallenta ad agosto : +1 - 1% su base annua. L’Istat conferma la stima - Rallenta il ritmo di crescita sui dodici mesi dei prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona (da +0,7% a +0,6%).  Nel loro complesso, i prezzi dei beni accentuano il calo su base tendenziale (da -0,1% a -0,5%), mentre la dinamica dei servizi risulta in lieve accelerazione (da +3,0% a +3,2%). (Quotidiano.net)

Inflazione - la Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base - Roma – Era ormai nell’aria e adesso è anche ufficiale: il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, sulla base dei dati a disposizione e considerando soddisfacente l’andamento dell’inflazione, ha approvato all’unanimità un nuovo taglio dei tassi di riferimento, seconda sforbiciata quindi dopo quella decretata lo scorso giugno. (Romadailynews.it)