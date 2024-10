Indagato il poliziotto che ha sparato e ucciso il migrante Moussa Diarra alla stazione di Verona (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'agente della Polfer deve rispondere di eccesso colposo di legittima difesa. Il giovane, originario del Mali, era in Italia da 8 anni. "Era un immigrato regolare, stava lavorando, aveva un percorso di integrazione avviato" dice l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi. Si attende il risultato dell’autopsia. Fanpage.it - Indagato il poliziotto che ha sparato e ucciso il migrante Moussa Diarra alla stazione di Verona Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) L'agente della Polfer deve rispondere di eccesso colposo di legittima difesa. Il giovane, originario del Mali, era in Italia da 8 anni. "Era un immigrato regolare, stava lavorando, aveva un percorso di integrazione avviato" dice l'assessorasicurezza Stefania Zivelonghi. Si attende il risultato dell’autopsia.

