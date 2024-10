Gaeta.it - Incidente a Chiaiano: rottura di condotta idrica lascia il quartiere senz’acqua

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un gravestradale si è verificato la scorsa notte neldi, a Napoli, provocando ladi una condutturae creando notevoli disagi per i residenti. La situazione, già critica per gli abitanti della zona, è stata aggravata dalla mancanza di acqua corrente, un problema ricorrente che sottolinea l’emergenza legata alla sicurezza stradale e al mantenimento delle infrastrutture. Unche ha colpito duramente la comunità L’è avvenuto in via Santa Maria a Cubito, una strada frequentata da numerosi veicoli. Secondo quanto riferito dai testimoni, il danno alla condutturaè stato notevole, costringendo le famiglie a fare i conti con l’assenza di acqua potabile.