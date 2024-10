Ilfattoquotidiano.it - “Impariamo meno dai Tg che dai muri delle strade. Troppi filtri sulla verità. La discografia ha ritmi troppo serrati sulle canzoni”: Olly a tutto campo

(Di lunedì 21 ottobre 2024)è così come lo vedi. Diretto, senza fronzoli, quello che ti dà la paccaspalla quando sei giù e che ti porta fuori a cena e a bere. L’amico sincero che tutti vorremmo avere. È quello che si percepisce dai nuovi brani dell’ultimo disco “Tutta Vita”, in uscita il 25 ottobre. Il progetto è stato anticipato dai singoli “Devastante” certificato doppio platino e “Per due come noi” con Angelina Mango certificato disco d’oro al numero nella classifica singoli per tre settimane consecutive e ha raggiunto la posizione numero 1 dei brani più trasmessi dalle radio italiane. Dal 28 novembre live nei principali club italiani tutti sold out. Dopo l’esperienza con “Polvere” al Festival di Sanremo 2023, si prevede un ritorno? Di certo il nuovo tour 2025 parte – casualmente – poco dopo da Venaria Reale (Torino) il 4 maggio.