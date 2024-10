Nerdpool.it - Il videogioco di Edens Zero uscirà il prossimo anno

(Di lunedì 21 ottobre 2024), la terza opera del mangaka Hiro Mashima, prenderà vita in unsviluppato e distribuito da Konami. Shiki, Rebecca, Weisz, Homura e tutti gli altri personaggi vi aspetterin un action RPG in uscita nel 2025 per Playstation 5, Xbox Series XS e PC. In, grazie all’Ether Gear, sfrutterete e padroneggierete i poteri innati dei protagonisti mentre rivivrete i momenti chiave della storia originale e ne creerete di vostri! Al momento non sono state rivelate altre informazioni, riguardo a questo nuovo progetto videoludico dedicato all’opera di uno dei mangaka più di successo dell’ultimo decennio. L'articolo Ildiilproviene da NerdPool.